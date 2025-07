Si può eseguire anche con l asta nei cruciverba: la soluzione è Salto

SALTO

Curiosità e Significato di Salto

Approfondisci la parola di 5 lettere Salto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Salto? Il termine salto indica l'atto di sollevare il corpo da terra per superare un ostacolo o cambiare posizione. Può riferirsi a movimenti atletici, come nel salto in alto, o a situazioni quotidiane, come saltare una pozzanghera. La parola racchiude l'idea di un'impennata rapida ed energica, fondamentale in molte attività sportive e non solo, rendendola un termine versatile e ricco di significato.

Come si scrive la soluzione Salto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si può eseguire anche con l asta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

L Livorno

T Torino

O Otranto

