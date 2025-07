Quello del diavolo è un antidolorifico omeopatico nei cruciverba: la soluzione è Artiglio

ARTIGLIO

Curiosità e Significato di Artiglio

Approfondisci la parola di 8 lettere Artiglio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Artiglio? L'artiglio, noto anche come traducido a molte specie di piante, è una pianta medicinale che si utilizza tradizionalmente per alleviare dolori e infiammazioni. È considerato un rimedio naturale e omeopatico, spesso impiegato per migliorare il benessere generale. La sua azione antidolorifica lo rende un alleato prezioso in rimedi casalinghi e integrativi, promuovendo sollievo senza effetti collaterali.

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R A P S O E T Mostra soluzione



