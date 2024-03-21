Un efficace antidolorifico

Home / Soluzioni Cruciverba / Un efficace antidolorifico

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un efficace antidolorifico' è 'Morfina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MORFINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un efficace antidolorifico" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un efficace antidolorifico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Morfina? La morfina è un potente farmaco usato per alleviare il dolore intenso. Derivata dall'oppio, agisce sul sistema nervoso centrale riducendo la percezione del dolore e migliorando la qualità della vita dei pazienti. È spesso impiegata in situazioni di emergenza o durante trattamenti chirurgici. La sua efficacia la rende un riferimento importante nel campo della terapia antalgica.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un efficace antidolorifico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Morfina

Per risolvere la definizione "Un efficace antidolorifico", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un efficace antidolorifico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Morfina:

M Milano O Otranto R Roma F Firenze I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un efficace antidolorifico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si ricava dall oppioEfficace smacchiatoreUn farmaco antidolorificoUn medicinale la cui azione è molto efficace e precisaMeccanismo complicato ma efficaceEfficace sistema frenante