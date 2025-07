Pianta dal seme commestibile originaria del Perù nei cruciverba: la soluzione è Amaranto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pianta dal seme commestibile originaria del Perù' è 'Amaranto'.

AMARANTO

Curiosità e Significato di Amaranto

Perché la soluzione è Amaranto? L'amaranto è una pianta dal seme commestibile originaria del Perù, apprezzata per i suoi semi ricchi di proteine e nutrienti essenziali. Spesso considerata un pseudo cereale, viene utilizzata in zuppe, insalate e farine senza glutine. Ricco di proprietà benefiche, l'amaranto rappresenta un alimento versatile e nutritivo, ideale per chi cerca alternative salutari nella propria dieta.

Come si scrive la soluzione Amaranto

Non riesci a risolvere la definizione "Pianta dal seme commestibile originaria del Perù"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

