Pianta ornamentale originaria dell America Settentrionale La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ROBINIA

Significato della soluzione per: Pianta ornamentale originaria dell america settentrionale Robinia pseudoacacia L., in italiano robinia o acacia, è un albero della famiglia delle Fabacee, dette anche Leguminose, originario dell'America del Nord e largamente naturalizzato in Europa e in altri continenti. È importante pianta mellifera: da essa si ottiene il miele di acacia.

