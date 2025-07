Organismo che vive in comunione con altri nei cruciverba: la soluzione è Simbionte

SIMBIONTE

Curiosità e Significato di Simbionte

La parola Simbionte è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Simbionte.

Perché la soluzione è Simbionte? Un simbionte è un organismo che vive in stretta relazione con un altro, beneficiando di questa convivenza. Può essere sia vantaggiosa per entrambi, come nel caso delle orchidee e dei funghi, sia unilaterale. Questa collaborazione permette alle specie di adattarsi e sopravvivere meglio nel loro ambiente. È un esempio affascinante di come la vita si intrecci e si sostenga a vicenda.

Come si scrive la soluzione Simbionte

Hai trovato la definizione "Organismo che vive in comunione con altri" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

I Imola

M Milano

B Bologna

I Imola

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

