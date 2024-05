Organismo che vive e si sviluppa in assenza di ossigeno

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: L'anaerobiosi è la caratteristica di diversi organismi, detti anaerobici (o anaerobi), di non richiedere per il proprio metabolismo la presenza di ossigeno molecolare (O2), per i quali può risultare addirittura estremamente tossico. Si contrappone all'aerobiosi.

anaerobio m sing

(biologia) (di) organismo che non ha necessariamente bisogno di ossigeno molecolare per vivere

Sillabazione

a | na | e | rò | bio

Pronuncia

IPA: /anaerobio/

Etimologia / Derivazione

da an- (dal greco - nel significaro di "senza"), aero- (dal latino aer e dal greco cioè "aria") e -bio (dal greco -ß ossia "«che vive"); significa quindi "che non vive senza aria"

Varianti