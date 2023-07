Un indice che misura gli zuccheri nel sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un indice che misura gli zuccheri nel sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GLICEMICO

Significato/Curiosita : Un indice che misura gli zuccheri nel sangue

Disambiguazione – "zuccheri" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi zuccheri (disambigua). i glucidi o glicidi (dal greco , cioè "dolce")... Con un basso indice glicemico provoca un lento rilascio di glucosio nel sangue dopo il suo consumo. il concetto di indice glicemico fu introdotto nel 1981... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Un indice che misura gli zuccheri nel sangue : indice; misura; zuccheri; sangue; Girate con il dito indice ; Un indice borsistico di Wall Street; indice di vergogna; Un indice borsistico sigla; La quindice sima lettera dell alfabeto greco; misura lineare; Unità di misura fotometrica; Si misura nelle planimetrie; Disordinati oltre misura ; Servono per misura re; Una radice da zuccheri fici; La radice che affluisce negli zuccheri fici; Le acquistano gli zuccheri fici; Non possono assumere molti zuccheri ; Sgradevole... zuccheri no; Masserella di sangue rappreso; Dispositivo medico che ricava una goccia di sangue ; Romanzo di Truman Capote: A sangue ; La banca del sangue ; Associa donatori di sangue ;

Cerca altre Definizioni