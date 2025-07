Lo sono i nomi come Galileo Galilei nei cruciverba: la soluzione è Iterati

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono i nomi come Galileo Galilei

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono i nomi come Galileo Galilei' è 'Iterati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ITERATI

Curiosità e Significato di Iterati

Approfondisci la parola di 7 lettere Iterati: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Iterati? Iterati deriva dal verbo iterare, che significa ripetere o ripassare più volte. È usato per indicare azioni svolte ripetutamente, come esercizi o passaggi di un processo. Pensiamo a uno studio che si ripete per migliorare: è un percorso di iterazioni. In breve, iterati sono le cose fatte più e più volte, fondamentali per perfezionarsi e apprendere meglio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono i nomi non comuniGalileo Galilei lo era per nascitaLo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiLo sono i frutti in scatola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Iterati

Hai trovato la definizione "Lo sono i nomi come Galileo Galilei" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V L O F A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FAVOLA" FAVOLA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.