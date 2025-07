Lo erano gli assediati nei cruciverba: la soluzione è Trincerati

TRINCERATI

Curiosità e Significato di Trincerati

Perché la soluzione è Trincerati? Trincerati significa proteggersi dietro delle difese o barriere, come trincee o rifugi, spesso in contesti di guerra o conflitto. È un invito a mettere in sicurezza sé stessi, cercando riparo dagli attacchi esterni. In senso più figurato, indica anche il mantenere una posizione difensiva o riservata. Quindi, se sei sotto pressione, potrebbe essere il momento di trincerarti per tutelarti.

Come si scrive la soluzione Trincerati

Non riesci a risolvere la definizione "Lo erano gli assediati"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

I Imola

N Napoli

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

