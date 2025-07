Lenti per vedere da lontano e da vicino nei cruciverba: la soluzione è Bifocali

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lenti per vedere da lontano e da vicino' è 'Bifocali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIFOCALI

Curiosità e Significato di Bifocali

Perché la soluzione è Bifocali? I bifocali sono occhiali dotati di due lenti differenti, pensati per chi ha bisogno di vedere bene sia da vicino che da lontano senza cambiare modello. Grazie a questa innovativa soluzione ottica, si può leggere un libro e guardare il panorama senza sforzo. Sono l’alleato ideale per chi desidera comodità e chiarezza visiva in ogni momento della giornata.

Come si scrive la soluzione Bifocali

Se "Lenti per vedere da lontano e da vicino" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

I Imola

F Firenze

O Otranto

C Como

A Ancona

L Livorno

I Imola

