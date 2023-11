La definizione e la soluzione di: Si deve vedere da lontano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si deve vedere da lontano

L'occhio non può vedere chiaramente. ora, perché le immagini siano distinte sulla retina, questa si deve trovare esattamente sul piano dove si formano le immagini... Un faro è una struttura, in genere una torre, dotata alla sommità di un sistema, costituita da una lampada ed un sistema di lenti, capace di emettere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

