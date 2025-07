Laghi formati dalle dighe nei cruciverba: la soluzione è Bacini

BACINI

Curiosità e Significato di Bacini

Hai risolto il cruciverba con Bacini? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Bacini.

Perché la soluzione è Bacini? I bacini sono grandi contenitori artificiali formati dall'impianto di dighe, progettati per raccogliere e conservare l'acqua. Utilizzati principalmente per la produzione di energia idroelettrica, irrigazione o approvvigionamento idrico, rappresentano un elemento fondamentale nell'ingegneria idraulica. Questi invasi svolgono un ruolo chiave nel gestire le risorse idriche e garantire la disponibilità di acqua in diverse situazioni.

Come si scrive la soluzione Bacini

La definizione "Laghi formati dalle dighe" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

C Como

I Imola

N Napoli

I Imola

