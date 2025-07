L impianto con i trampolini nei cruciverba: la soluzione è Piscina

PISCINA

Curiosità e Significato di Piscina

Approfondisci la parola di 7 lettere Piscina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Piscina? Una piscina è un impianto dotato di trampolini e piattaforme per tuffarsi, spesso presente in centri sportivi o nelle case di villeggiatura. È uno spazio creato per il divertimento e il nuoto, offrendo un ambiente ideale per rilassarsi e praticare sport acquatici. Insomma, la piscina è il luogo perfetto per rinfrescarsi e divertirsi in acqua durante le calde giornate estive.

Come si scrive la soluzione Piscina

Hai davanti la definizione "L impianto con i trampolini" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

S Savona

C Como

I Imola

N Napoli

A Ancona

