I dorsi degli uomini nei cruciverba: la soluzione è Schiene

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I dorsi degli uomini' è 'Schiene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCHIENE

Curiosità e Significato di Schiene

Vuoi sapere di più su Schiene? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Schiene.

Perché la soluzione è Schiene? La parola schiene si riferisce alla parte posteriore del corpo umano, ovvero la colonna vertebrale e le zone circostanti. È fondamentale per il sostegno e il movimento, proteggendo il sistema nervoso centrale. Cura e attenzione a questa area sono essenziali per mantenere una buona postura e prevenire dolori. In breve, le schiene sono il pilastro della nostra struttura corporea.

Come si scrive la soluzione Schiene

Non riesci a risolvere la definizione "I dorsi degli uomini"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A I A O L N P T N Mostra soluzione



