PIETISTA

Curiosità e Significato di Pietista

Perché la soluzione è Pietista? Piietista indica una persona che mostra falsa commiserazione, fingendo compassione o tristezza per ottenere favori o manipolare gli altri. Spesso, dietro un'apparente sensibilità, si cela un atteggiamento ipocrita e interessato. È qualcuno che si atteggia a vittima per suscitare pietà e influenzare le decisioni altrui. In breve, un piietista sa usare le emozioni a suo vantaggio, anche se in modo fasullo.

Come si scrive la soluzione Pietista

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ha atteggiamenti di falsa commiserazione", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

E Empoli

T Torino

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

