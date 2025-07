Ha atteggiamenti studiati nei cruciverba: la soluzione è Snob

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha atteggiamenti studiati' è 'Snob'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SNOB

Curiosità e Significato di Snob

Hai risolto il cruciverba con Snob? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Snob.

Perché la soluzione è Snob? Snob indica una persona che mostra atteggiamenti studiati e snobistici, spesso per distinguersi dagli altri o sentirsi superiore. Ama ostentare gusto e raffinatezza, preferendo ciò che è esclusivo e di classe. Questo comportamento può essere motivato dal desiderio di apparire più importante o raffinato agli occhi degli altri. In sintesi, un snob si distingue per il suo atteggiamento di superiorità e presunzione.

Come si scrive la soluzione Snob

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ha atteggiamenti studiati", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

N Napoli

O Otranto

B Bologna

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I M R S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARAIS" MARAIS

