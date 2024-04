La Soluzione ♚ Coprono la casa con tutto quel che c è dentro ma non sono le polizze assicurative

La definizione e la soluzione di 5 lettere: Coprono la casa con tutto quel che c è dentro ma non sono le polizze assicurative. TETTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Coprono la casa con tutto quel che c e dentro ma non sono le polizze assicurative: Olsen, un agente assicurativo che è lì perché will aveva fissato un appuntamento per aggiornare la polizza assicurativa (jj però non sapeva niente). al... Il tetto o copertura è la parte superiore dell'edificio che ha la funzione di preservare l'ambiente interno dagli agenti atmosferici e dall'invasione di animali. Tecnicamente per tetto in senso stretto si indica solo quello con superfici inclinate per favorire il deflusso delle precipitazioni, ma ha anche un significato più esteso di copertura in generale, per esempio un "tetto verde" è una copertura spiovente o orizzontale dove il lastrico ...

