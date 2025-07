Girate attorno al proprio asse nei cruciverba: la soluzione è Ruotate

Home / Soluzioni Cruciverba / Girate attorno al proprio asse

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Girate attorno al proprio asse' è 'Ruotate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RUOTATE

Curiosità e Significato di Ruotate

Hai risolto il cruciverba con Ruotate? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Ruotate.

Perché la soluzione è Ruotate? Ruotate indica il movimento di girare attorno a un proprio asse, come una ruota che gira su se stessa o un pianeta che compie un'inclinazione sul proprio asse. È un termine molto usato per descrivere il movimento rotatorio di oggetti o corpi celesti. In breve, significa compiere una rotazione intorno a un punto centrale, mantenendo la stessa posizione rispetto all’asse di rotazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo impiega la Terra per compiere un giro intorno al proprio assePiegare al proprio volereNon fa che girare attorno al centroCiascuno tira l acqua al proprioRuotano attorno al nucleo atomico

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ruotate

Se "Girate attorno al proprio asse" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

U Udine

O Otranto

T Torino

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U I S U S R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "USSURI" USSURI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.