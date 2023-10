Ciascuno tira l acqua al proprio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciascuno tira l acqua al proprio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MULINO

Significato/Curiosita : Ciascuno tira l acqua al proprio

Un mulino (o molino, dal latino molinum derivante da mola), è uno strumento che produce un lavoro meccanico derivato dallo sfruttamento di una forza (prodotta dall'energia elettrica, dal vento, dall'acqua o dalla spinta animale/umana). Tale lavoro meccanico è utilizzato per esempio per la macinazione, frantumazione, pressatura e schiacciamento dei cereali di vario tipo, per la produzione di farina o altre materie prime. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

