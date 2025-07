Enrico, comico romano in tv di origini abruzzesi nei cruciverba: la soluzione è Brignano

BRIGNANO

Curiosità e Significato di Brignano

La parola Brignano è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Brignano? Brignano è il nome di un noto comico romano, nato in Abruzzo, famoso per le sue imitazioni e monologhi umoristici in TV. La sua comicità combina spontaneità e talento, conquistando il pubblico con battute brillanti e storie divertenti. Un artista che ha saputo portare il sorriso nelle case degli italiani, diventando uno dei volti più amati del panorama comico nazionale.

Come si scrive la soluzione Brignano

Non riesci a risolvere la definizione "Enrico, comico romano in tv di origini abruzzesi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

R Roma

I Imola

G Genova

N Napoli

A Ancona

N Napoli

O Otranto

