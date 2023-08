Il Carlo che in TV fu Enrico Bottini in Cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Carlo che in TV fu Enrico Bottini in Cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALENDA

Significato/Curiosita : Il carlo che in tv fu enrico bottini in cuore

Famiglia borghese, enrico bottini, che riporta sulla pagina in prima persona episodi e personaggi della sua classe scolastica durante un anno in terza elementare... Bambino. in tale occasione carlo calenda è stato doppiato da giorgio borghetti. cresciuto nel rione di roma prati, calenda frequenta il liceo classico mamiani... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

