Programma TV comico anni 80 con Vito Catozzo - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : DRIVE IN

Significato/Curiosita : Programma tv comico anni 80 con vito catozzo

Spettacolo italiano e divenendo uno dei programmi-simbolo della televisione italiana degli anni 80 del xx secolo. il programma esordì il 4 ottobre 1983 e venne... Anni 1980, vedi drive in (programma televisivo). un drive-in è un locale pubblico (per esempio un ristorante, un cinema o un teatro) in cui si può ricevere... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

