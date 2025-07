Distingue i cestisti nei cruciverba: la soluzione è Statura

STATURA

Curiosità e Significato di Statura

Non fermarti alla soluzione! Conosci Statura più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Statura.

Perché la soluzione è Statura? Statura indica l'altezza di una persona, spesso valutata anche in ambito sportivo per analizzare la corporatura e le potenzialità fisiche. Nei basket, ad esempio, rappresenta un elemento chiave per distinguere i giocatori, poiché influisce sulle capacità di salto, difesa e tiro. Conoscere la propria statura aiuta a capire meglio le proprie caratteristiche fisiche e come sfruttarle al meglio nel gioco.

Come si scrive la soluzione Statura

Se ti sei imbattuto nella definizione "Distingue i cestisti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

