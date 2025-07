Cucciolo di felino domestico nei cruciverba: la soluzione è Gattino

GATTINO

Curiosità e Significato di Gattino

Perché la soluzione è Gattino? Il termine gattino indica un cucciolo di felino domestico, ovvero un piccolo gatto ancora in tenera età. È usato per descrivere i cuccioli che si distinguono per la loro dolcezza, vivacità e morbidezza. Questo termine evoca l’immagine di un piccolo amico peloso, che spesso suscita affetto e tenerezza, rendendo il mondo dei gatti ancora più affascinante e ricco di sorprese.

Come si scrive la soluzione Gattino

G Genova

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

