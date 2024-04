La Soluzione ♚ Lo è il felino La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo è il felino. AGILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo e il felino: Il lavoro agile chiamato anche con lo pseudoanglicismo di smart working, è una forma di telelavoro definito nell'ordinamento italiano come: Italiano Aggettivo Significato e Curiosità su: Il lavoro agile chiamato anche con lo pseudoanglicismo di smart working, è una forma di telelavoro definito nell'ordinamento italiano come: agile m sing che si muove facilmente (di) modalità di lavoro dipendente che prevede la messa a punto diretta, da parte di chi lo esegue, di spazi, orari e strumenti a disposizione Sillabazione à | gi | le Pronuncia IPA: /'adile/ Etimologia / Derivazione dal latino àgilis Sinonimi (di movimento)' destro, disinvolto, elastico, felino, pronto, scattante, sciolto,spedito, svelto,

destro, disinvolto, elastico, felino, pronto, scattante, sciolto,spedito, svelto, ( senso figurato ) (di intelletto) acuto, intelligente, perspicace,pronto, spigliato, sveglio, versatile, vivace, vivo

acuto, intelligente, perspicace,pronto, spigliato, sveglio, versatile, vivace, vivo ( senso figurato ) (di stile) breve, chiaro, conciso, essenziale, facile, sciolto, scorrevole, vivace

breve, chiaro, conciso, essenziale, facile, sciolto, scorrevole, vivace adattabile, disinvolto, efficiente, pronto, spigliato, svelto

flessuoso, leggero, lesto, rapido, snello, snodato, veloce,

(senso figurato) (di oggetto, mobile) essenziale, funzionale Contrari goffo, impacciato lento, pesante, rigido,

Non lo è l obeso; Lo è chi si muove con rapidità e disinvoltura; Il felino invidiabile per la vista; Un imponente felino; Il felino dalla vista proverbialmente acuta;

AGILE

