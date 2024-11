Felino domestico: Soluzione Cruciverba - Gatto

Soluzione alla definizione del cruciverba

GATTO

Curiosità e significato della parola Gatto

Spelling fonetico della soluzione

G Golf

A Alfa

T Tango

T Tango

O Oscar

Definizioni correlate con la soluzione - Gatto

Una fra le più celebri fiabe di Perrault Uno solo usò gli stivali Vede anche al buio Ha zampe nere e occhi azzurri Un felino domestico dai caratteristici occhi azzurri delle nevi: si arrampica sui versanti dei monti Quello delle nevi non graffia È celebre quello con gli stivali Quello delle nevi si arrampica sui monti Ispirò un racconto di Poe

