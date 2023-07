Santa: vi vive papa Francesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Santa: vi vive papa Francesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MARTA

Significato/Curiosita : Santa: vi vive papa francesco

Qui. se stai cercando altri significati, vedi bergoglio (disambigua). papa francesco, in latino: franciscus pp., in spagnolo: francisco, nato jorge mario... marta antonia fascina (melito di porto salvo, 9 gennaio 1990) è una politica italiana, dal 23 marzo 2018 deputata alla camera per forza italia. nasce...