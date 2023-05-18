Street Londra: vi risiede Sherlock Holmes
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Street Londra: vi risiede Sherlock Holmes
- Risposta: BAKER
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: BKR
- Inizia con: B
- Finisce con: R
Perchè la soluzione è Baker? Sherlock Holmes vive tra le strade di Londra, dove l’atmosfera misteriosa si mescola con il trambusto quotidiano. La città, con i suoi vicoli e locali, fa da sfondo alle sue avventure, e il nome Baker si associa spesso ai luoghi frequentati dal famoso detective. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Street Londra: vi risiede Sherlock Holmes: risposta da 5 lettere
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