Street Londra: vi risiede Sherlock Holmes

Sara Verdi | 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Street Londra: vi risiede Sherlock Holmes' è 'Baker'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BAKER

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Street Londra: vi risiede Sherlock Holmes
  • Risposta: BAKER
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    BKR
  • Inizia con: B
  • Finisce con: R

Perchè la soluzione è Baker? Sherlock Holmes vive tra le strade di Londra, dove l’atmosfera misteriosa si mescola con il trambusto quotidiano. La città, con i suoi vicoli e locali, fa da sfondo alle sue avventure, e il nome Baker si associa spesso ai luoghi frequentati dal famoso detective. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Street Londra: vi risiede Sherlock Holmes: risposta da 5 lettere

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