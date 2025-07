Una pianta che non si spoglia nei cruciverba: la soluzione è Sempreverde

SEMPREVERDE

Curiosità e Significato di Sempreverde

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Sempreverde, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sempreverde? Una pianta che non si spoglia, come un sempreverde, mantiene le foglie tutto l'anno, simbolo di costanza e vitalità. Il termine indica qualcosa che rimane stabile, attivo e presente senza mai cambiare volto o scomparire. È un modo per descrivere qualcosa di duraturo, affidabile e che non perde mai il suo carattere. In breve, rappresenta la continuità e la persistenza nel tempo.

Come si scrive la soluzione Sempreverde

Hai trovato la definizione "Una pianta che non si spoglia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

E Empoli

M Milano

P Padova

R Roma

E Empoli

V Venezia

E Empoli

R Roma

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R O N C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORNA" CORNA

