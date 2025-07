Un tipo di impronte utili alla polizia nei cruciverba: la soluzione è Digitali

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un tipo di impronte utili alla polizia' è 'Digitali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIGITALI

Curiosità e Significato di Digitali

La soluzione Digitali di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Digitali per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Digitali? Le digitali sono le impronte delle dita umane, uniche per ogni persona. Utilizzate dalla polizia come metodo di identificazione, sono fondamentali nelle indagini criminali per riconoscere sospetti o testimoni. Grazie alla loro esclusività, rappresentano uno degli strumenti più affidabili nel mondo forense. Insomma, le digitali sono un segno distintivo che aiuta a scoprire la verità.

Come si scrive la soluzione Digitali

Non riesci a risolvere la definizione "Un tipo di impronte utili alla polizia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

I Imola

G Genova

I Imola

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

