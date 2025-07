Un tempo di sei mesi nei cruciverba: la soluzione è Semestre

SEMESTRE

Curiosità e Significato di Semestre

Approfondisci la parola di 8 lettere Semestre: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Semestre? Semestre indica un periodo di sei mesi, spesso usato in ambito accademico o finanziario. Suddivide l'anno in due parti uguali, facilitando pianificazioni e scadenze. È un termine utile per descrivere periodi temporali intermedi tra un anno completo e un trimestre. Conoscere il significato di semestre aiuta a orientarsi meglio nel calcolo dei tempi e delle scadenze.

Come si scrive la soluzione Semestre

Non riesci a risolvere la definizione "Un tempo di sei mesi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

E Empoli

M Milano

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

