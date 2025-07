Un San Bernardo nei cruciverba: la soluzione è Piccolo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un San Bernardo' è 'Piccolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PICCOLO

Curiosità e Significato di Piccolo

Approfondisci la parola di 7 lettere Piccolo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Piccolo? Piccolo indica qualcosa di di dimensioni ridotte o di importanza minore rispetto ad altri. È un aggettivo molto usato in italiano per descrivere cose, persone o luoghi di piccola grandezza. La sua semplicità lo rende fondamentale nel linguaggio quotidiano, aiutandoci a esprimere delicatezza o modestia. Ecco come si può usare per aggiungere un tocco di dolcezza o umiltà alle proprie parole.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un film del 1992 con protagonista un San BernardoSan Bernardo vi fondò una famosa abbaziaPuò precedere San BernardoUno dei due San BernardoSan Bernardo protagonista di un film tv anni 90

Come si scrive la soluzione Piccolo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un San Bernardo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

C Como

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I T N S R E S S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANTISTRESS" ANTISTRESS

