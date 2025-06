Può precedere San Bernardo nei cruciverba: la soluzione è Gran

Home / Soluzioni Cruciverba / Può precedere San Bernardo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Può precedere San Bernardo' è 'Gran'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRAN

Curiosità e Significato... La soluzione Gran di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Gran per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Gran? Gran è un aggettivo che indica qualcosa di grande, importante o eccellente. Si usa per rafforzare un nome, come in gran festa o gran talento, sottolineando l'elevato livello o la dimensione di ciò di cui si parla. È molto comune nel linguaggio quotidiano e nei titoli per esprimere qualcosa di notevole o di grande impatto. La parola aiuta a valorizzare ciò che si desidera evidenziare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Valico tra la Svizzera e la Valle d AostaÈ il più alto degli ordini cavallereschiInsieme di rilievi lungo la costa orientale e sudorientale dell AustraliaPuò precedere SigPuò precedere ovoPuò precedere Marco o Luca

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Può precedere San Bernardo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

A S P R S E I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PASCERSI" PASCERSI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.