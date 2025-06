Uno dei due San Bernardo nei cruciverba: la soluzione è Gran

GRAN

Curiosità e Significato... La parola Gran è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gran.

Perché la soluzione è Gran? Gran è un termine che indica qualcosa di grande o di elevato livello, spesso usato per sottolineare qualità eccellenti o dimensioni notevoli. Nella lingua italiana, può essere impiegato in vari contesti, come in espressioni di entusiasmo o rispetto. La parola arricchisce il linguaggio con un senso di imponenza e valore, rendendo più vivace e incisivo il modo di comunicare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Valico tra la Svizzera e la Valle d AostaÈ il più alto degli ordini cavallereschiInsieme di rilievi lungo la costa orientale e sudorientale dell AustraliaSan Paolo indirizzò ai suoi abitanti due epistoleUn film del 1992 con protagonista un San BernardoSan Bernardo vi fondò una famosa abbazia

Se "Uno dei due San Bernardo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

V S E I T L I A T À R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VERSATILITÀ" VERSATILITÀ

