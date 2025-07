Tessuto muscolare che forma le pareti del cuore nei cruciverba: la soluzione è Miocardio

MIOCARDIO

Curiosità e Significato di Miocardio

La soluzione Miocardio di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Miocardio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Miocardio? Il miocardio è il tessuto muscolare che costituisce le pareti del cuore, permettendo al muscolo di contrarsi e pompare il sangue in tutto il corpo. È un muscolo speciale, molto resistente e forte, fondamentale per mantenere la circolazione sanguigna. Senza il miocardio, il cuore non potrebbe svolgere la sua funzione vitale: assicurare che ogni organo riceva l’ossigeno di cui ha bisogno.

Come si scrive la soluzione Miocardio

M Milano

I Imola

O Otranto

C Como

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

O Otranto

