Intrecciata con l ordito forma il tessuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intrecciata con l ordito forma il tessuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRAMA

Significato/Curiosita : Intrecciata con l ordito forma il tessuto

Del nodo "jufti" tessuto intorno a quattro orditi tessendo con un ordito depresso esecuzione di un nodo asimmetrico, aperto a destra, con un gancio per tappeti... Contengono il titolo. trama – in narratologia, genericamente l'insieme degli eventi più importanti contenuti in un'opera narrativa trama – insieme di fili... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Intrecciata con l ordito forma il tessuto : intrecciata; ordito; forma; tessuto; Attonito sbalordito ; Sfilare l ordito o la trama da un tessuto; Rimanere sbalordito ; Stordito con un colpo in testa; Un piano ordito nell ombra; Dà frutti di forma conica; Lo forma il mietitore; Si forma sui denti; Sedici forma no una libbra; forma no la cassa toracica; Un tessuto per rivestimenti; Il tessuto allo stato grezzo; Il tessuto dei kilt; Un morbido tessuto di lana; Un tessuto a coste rilevate;

