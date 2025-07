Tali sono i nativi di Praga nei cruciverba: la soluzione è Cechi

CECHI

Curiosità e Significato di Cechi

Vuoi sapere di più su Cechi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Cechi.

Perché la soluzione è Cechi? I Cechi sono il popolo originario della Repubblica Ceca, un paese dell’Europa centrale con Praga come capitale. La parola indica sia gli abitanti che l’identità culturale di questa nazionalità, conosciuta per la loro storia, tradizioni e lingua. Sono riconoscibili per il loro patrimonio artistico e le usanze che rendono unica questa comunità nel panorama europeo.

Come si scrive la soluzione Cechi

Non riesci a risolvere la definizione "Tali sono i nativi di Praga"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

E Empoli

C Como

H Hotel

I Imola

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.