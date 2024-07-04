Lo sono i nativi di Nova Gorica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono i nativi di Nova Gorica' è 'Sloveni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SLOVENI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono i nativi di Nova Gorica" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono i nativi di Nova Gorica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sloveni? Le persone che provengono da Nova Gorica sono chiamate Sloveni, poiché questa regione si trova in Slovenia, paese al centro dell'Europa. I Sloveni sono riconosciuti per la loro cultura, lingua e tradizioni che riflettono l'identità di questa nazione. La loro appartenenza a questa comunità si manifesta attraverso usanze e costumi tipici del territorio sloveno.

Lo sono i nativi di Nova Gorica nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sloveni

Per risolvere la definizione "Lo sono i nativi di Nova Gorica", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono i nativi di Nova Gorica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sloveni:

S Savona L Livorno O Otranto V Venezia E Empoli N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono i nativi di Nova Gorica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

