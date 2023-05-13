Lo sono i nativi di Papeete
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo sono i nativi di Papeete' è 'Tahitiani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo sono i nativi di Papeete
- Risposta: TAHITIANI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 5
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TIAI
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Tahitiani? I Tahitiani sono le persone che hanno origini a Papeete, la capitale di Tahiti. Sono conosciuti per la loro cultura ricca e le tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. La loro identità si riflette nelle feste, nella musica e nelle usanze locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo sono i nativi di Papeete: risposta da 9 lettere
Per risolvere la definizione "Lo sono i nativi di Papeete", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Tahitiani. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.