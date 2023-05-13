Lo sono i nativi di Papeete

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo sono i nativi di Papeete' è 'Tahitiani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T A H I T I A N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo sono i nativi di Papeete

Lo sono i nativi di Papeete Risposta: TAHITIANI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 5

5 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T I A I

Inizia con: T

T Finisce con: I

Perchè la soluzione è Tahitiani? I Tahitiani sono le persone che hanno origini a Papeete, la capitale di Tahiti. Sono conosciuti per la loro cultura ricca e le tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. La loro identità si riflette nelle feste, nella musica e nelle usanze locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo sono i nativi di Papeete: risposta da 9 lettere

Per risolvere la definizione "Lo sono i nativi di Papeete", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Tahitiani. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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