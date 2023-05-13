Lo sono i nativi di Papeete

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo sono i nativi di Papeete' è 'Tahitiani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TAHITIANI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo sono i nativi di Papeete
  • Risposta: TAHITIANI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TIAI
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Tahitiani? I Tahitiani sono le persone che hanno origini a Papeete, la capitale di Tahiti. Sono conosciuti per la loro cultura ricca e le tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. La loro identità si riflette nelle feste, nella musica e nelle usanze locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo sono i nativi di Papeete: risposta da 9 lettere

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