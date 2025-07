Sviluppati in superficie nei cruciverba: la soluzione è Estesi

ESTESI

Curiosità e Significato di Estesi

Vuoi sapere di più su Estesi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Estesi.

Perché la soluzione è Estesi? Estesi in superficie indica qualcosa che si trova o si sviluppa su una zona esterna o superiore di un oggetto o di un organismo. Può riferirsi a parti del corpo, aree geografiche o superfici di materiali. La parola esprime l'idea di qualcosa che si estende o si dispiega sulla superficie, evidenziando la sua presenza visibile e superficiale. È un termine utile per descrivere ciò che copre o occupa lo strato più esterno.

Come si scrive la soluzione Estesi

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

S Savona

I Imola

