La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si prende per uno spuntino' è 'Toast'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOAST

Curiosità e Significato di Toast

La soluzione Toast di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Toast per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Toast? Si prende per uno spuntino fa pensare a qualcosa di semplice e gustoso da gustare tra i pasti. La parola è toast, un alimento caldo e croccante, spesso imbottito o accompagnato da burro, marmellata o altri condimenti. Ideale per una pausa veloce e saporita, il toast si inserisce perfettamente tra i momenti di fame e la voglia di qualcosa di sfizioso.

Come si scrive la soluzione Toast

Non riesci a risolvere la definizione "Si prende per uno spuntino"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

O Otranto

A Ancona

S Savona

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L G H A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAGHI" LAGHI

