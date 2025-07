Si fa dai sedici anni in USA nei cruciverba: la soluzione è Guidare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si fa dai sedici anni in USA' è 'Guidare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUIDARE

Curiosità e Significato di Guidare

Vuoi sapere di più su Guidare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Guidare.

Perché la soluzione è Guidare? Guidare è l'arte di manovrare un veicolo, come un'auto o una moto, per spostarsi da un luogo all'altro. In molti Paesi, tra cui gli Stati Uniti, si può iniziare a farlo legalmente intorno ai sedici anni, ottenendo la patente e diventando così protagonisti della strada. È un passo importante verso l’indipendenza e la libertà di movimento.

Come si scrive la soluzione Guidare

Hai trovato la definizione "Si fa dai sedici anni in USA" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

U Udine

I Imola

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

