Anni che si devono avere per bere alcol in USA nei cruciverba: la soluzione è Ventuno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Anni che si devono avere per bere alcol in USA' è 'Ventuno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENTUNO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Ventuno più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ventuno.

Perché la soluzione è Ventuno? In Italia, si può bere alcolici a partire dai 18 anni, ma negli Stati Uniti la soglia legale è più alta. Per entrare nei bar o acquistare bevande alcoliche, bisogna aver compiuto 21 anni, un'età che rappresenta un traguardo importante per la maturità e la responsabilità. Quindi, negli USA, si devono avere 21 anni per poter godere di questa libertà.

Hai davanti la definizione "Anni che si devono avere per bere alcol in USA" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

U Udine

N Napoli

O Otranto

