CAMBOGIA

Curiosità e Significato di Cambogia

La soluzione Cambogia di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cambogia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cambogia? La Cambogia è un paese dell'Asia sudorientale famoso per i suoi templi antichi, tra cui Angkor Wat, uno dei siti archeologici più spettacolari al mondo. Con Phnom Penh come capitale, questa nazione vanta una ricca storia culturale e paesaggi mozzafiato. Un luogo affascinante che unisce tradizione e modernità, ideale per chi desidera scoprire un angolo di Asia ancora autentico.

Come si scrive la soluzione Cambogia

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo Stato asiatico con capitale Phnom Penh"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

M Milano

B Bologna

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

