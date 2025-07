La vasca con il trampolino nei cruciverba: la soluzione è Piscina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La vasca con il trampolino' è 'Piscina'.

PISCINA

Curiosità e Significato di Piscina

Perché la soluzione è Piscina? Una piscina è un'area d'acqua artificiale, spesso di forma rettangolare o rotonda, utilizzata per il nuoto e il relax. Può essere dotata di trampolini o scivoli, diventando il luogo ideale per divertirsi e rinfrescarsi durante le calde giornate estive. In ogni caso, rappresenta uno spazio dedicato al benessere e all’intrattenimento acquatico.

Come si scrive la soluzione Piscina

P Padova

I Imola

S Savona

C Como

I Imola

N Napoli

A Ancona

