La soluzione di 12 lettere per la definizione: Vasca per abbeverare gli animali. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ABBEVERATOIO

Curiosità su Vasca per abbeverare gli animali: Secolo. il manufatto più antico ritrovato sul territorio è una vasca per abbeverare gli animali con impressa la data del 1606, il cui unico valore è rappresentato... Il termine abbeveratoio designa un qualsiasi contenitore utilizzato per far dissetare gli animali domestici. Essendo un termine molto generico, si possono individuare diversi tipi di abbeveratoi, che si distinguono essenzialmente per dimensione e materiale di costruzione. Tipici degli ambienti rurali sono degli abbeveratori costituiti da grosse vasche in pietra, cemento o in legno, utilizzati per dissetare più animali contemporaneamente.

