La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La polpa delle sue chele si mangia in bastoncini' è 'Granchio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRANCHIO

Curiosità e Significato di Granchio

Vuoi sapere di più su Granchio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Granchio.

Perché la soluzione è Granchio? Il granchio è un crostaceo molto apprezzato in cucina, noto per le sue chele robuste e saporite. La polpa delle sue chele si estrae facilmente e si gusta spesso in bastoncini o altri piatti di mare. Ricco di proteine e povero di grassi, il granchio rappresenta una delizia autentica per gli amanti dei frutti di mare. È un vero tesoro del mare da scoprire e gustare.

Come si scrive la soluzione Granchio

La definizione "La polpa delle sue chele si mangia in bastoncini" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

