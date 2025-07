La penna del computer nei cruciverba: la soluzione è Plotter

PLOTTER

Curiosità e Significato di Plotter

Perché la soluzione è Plotter? La penna del computer si riferisce a un dispositivo di input come il plotter, una macchina utilizzata per disegnare grandi immagini o grafici precisi su carta. Spesso associato a strumenti di progettazione tecnica e architettonica, il plotter traduce le istruzioni digitali in disegni fisici di alta qualità, essenziali in molte professioni creative e tecniche. È uno strumento fondamentale per trasformare idee digitali in rappresentazioni tangibili.

Come si scrive la soluzione Plotter

Hai davanti la definizione "La penna del computer" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

L Livorno

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B B I R A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BARBIE" BARBIE

