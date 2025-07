La città natale di D Annunzio nei cruciverba: la soluzione è Pescara

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città natale di D Annunzio' è 'Pescara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESCARA

Curiosità e Significato di Pescara

Hai risolto il cruciverba con Pescara? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Pescara.

Perché la soluzione è Pescara? Pescara è una città italiana situata lungo la costa adriatica, famosa per le sue spiagge e la vivace atmosfera. È nota anche come la città natale di Gabriele D'Annunzio, importante poeta e scrittore italiano. La sua storia, cultura e bellezze naturali la rendono un luogo ricco di fascino e tradizione. Pescara rappresenta un punto di riferimento per chi ama mare, arte e storia italiana.

Come si scrive la soluzione Pescara

Se ti sei imbattuto nella definizione "La città natale di D Annunzio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

